Seyir halindeki araç yandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Çanakkale- İzmir karayolu üzeri Karaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet ibademirci idaresindeki 45 V 6082 plakalı araç ile Ayvalık istikametine seyir halinde iken birden motor kısmından yanmaya başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili terk ederek, itfaiyeden yardım istedi. Alevler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı Gömeç grup amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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