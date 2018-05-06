Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.
Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.
FOTOĞRAFLI
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum