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Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Uşak’ta, seyir halindeki LPG’li aracın alev alarak yanmaya başladı.

Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

Uşak’ta, seyir halindeki LPG’li aracın alev alarak yanmaya başladı. Olası bir faciayı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi önledi.
Olay Çivril Caddesi eski yetiştirme yurdu önünde meydana geldi. Alattin Ateş (40) idaresindeki 64 KS 847 plakalı araç seyir halindeyken birden alev alarak yanmaya başladı.
Araç içerisindeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle yangını izledi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

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