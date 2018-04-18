Seyir halindeki minibüste yangın paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki minibüsün sürücüsünün yanık kokusu alması üzerine yaptığı ihbar itfaiyeyi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir Karayolu Kurtuluş Mahallesi eski otogar önünde seyir halinde olan 43 DT 803 plakalı minibüs sürücüsü yanık kokusu alması üzerine aracını sağa çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal ederek yangın ihtimaline karşı önlemlerini aldı. İtfaiye ekipleri uzun süre yanık kokusunun nereden geldiğini bulmak için araç içerisinde ve motor bölümünde inceleme yaptı.
Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmanın ardından herhangi bir yangının söz konusunun olmadığı anlaşıldı.
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