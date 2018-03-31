Kastamonu’da seyir halindeki otomobil alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçasine bağlı Küçüksu Mesire Alanına yakın bir bölgede Sezgin Dikbaş idaresindeki otomobil, alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürüldü. Araçta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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