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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde Nurlupınar’daki hemzemin geçidi geçen Mehmet Y.

Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde Nurlupınar’daki hemzemin geçidi geçen Mehmet Y. idaresindeki 45 C 7888 plakalı araç elektrik kontağından çıkan kıvılcımla bir anda yanmaya başladı. Aracı park ederek kendini dışarı atan sürücü, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan aracı söndürdü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
2 / 7

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
3 / 7

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
4 / 7

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
5 / 7

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
6 / 7

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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