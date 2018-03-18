Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde Nurlupınar’daki hemzemin geçidi geçen Mehmet Y. idaresindeki 45 C 7888 plakalı araç elektrik kontağından çıkan kıvılcımla bir anda yanmaya başladı. Aracı park ederek kendini dışarı atan sürücü, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan aracı söndürdü.
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