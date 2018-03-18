Manisa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde Nurlupınar’daki hemzemin geçidi geçen Mehmet Y. idaresindeki 45 C 7888 plakalı araç elektrik kontağından çıkan kıvılcımla bir anda yanmaya başladı. Aracı park ederek kendini dışarı atan sürücü, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan aracı söndürdü.