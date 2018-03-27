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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil yoldan geçen su tankerinden uzatılan hortumla ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.Yangın, Ereğli-Adana yolu üzerinde Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası mevkiinde çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil yoldan geçen su tankerinden uzatılan hortumla ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.
Yangın, Ereğli-Adana yolu üzerinde Bahçeli Mahallesi şeker fabrikası mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana yönüne giden Ramazan Düzgün idaresindeki 33 TV 697 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracını durdurup aşağıya inen sürücü Ramazan Düzgün, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Rüzgarın da etkisiyle alevler içerisinde kalan otomobile, o sırada yoldan geçen su tankerinden uzatılan hortumla müdahale edildi. Hortumla su dökülen otomobildeki yangına vatandaşlar da yangın tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobildeki yangın ve vatandaşların alevlere müdahalesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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