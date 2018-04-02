Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Murat Aksoy yönetimindeki 03 PP 345 plakalı otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 15.kilometrede bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Motor kısmından alev alan otomobil, biranda alev topuna dönerken otomobil sürücüsü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda elavler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında demir yığınına dönen otomobil otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara merkezli 4 ilde operasyon!
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum