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Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Murat Aksoy yönetimindeki 03 PP 345 plakalı otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 15.kilometrede bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Murat Aksoy yönetimindeki 03 PP 345 plakalı otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 15.kilometrede bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Motor kısmından alev alan otomobil, biranda alev topuna dönerken otomobil sürücüsü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda elavler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında demir yığınına dönen otomobil otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

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