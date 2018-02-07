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Seyir halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil paniğe neden olurken, sürücü ve arkadaşı son anda araçtan indi.Olay, merkez Bosna Hersek Caddesi’nde meydana geldi.

Elazığ’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil paniğe neden olurken, sürücü ve arkadaşı son anda araçtan indi.
Olay, merkez Bosna Hersek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Toprak (26) idaresindeki 44 HA 833 plakalı otomobilden, seyir halindeyken duman çıkıp yanmaya başladı. Aracı durduran sürücü Toprak ve yanındaki arkadaşı son anda kendisini dışarı attı.
Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir belediyeye ait otobüsün şoförü aracında olan yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürdü.

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