Seyir halindeki otomobil yandı

Çelikhan-Malatya karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı aniden alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde bulunanlar alevlerin yükselmesiyle otomobilden çıkarak hemen uzaklaştı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yaşanan olay sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum