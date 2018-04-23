Seyir halindeki otomobil yandı

Çelikhan-Malatya karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı aniden alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde bulunanlar alevlerin yükselmesiyle otomobilden çıkarak hemen uzaklaştı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yaşanan olay sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.