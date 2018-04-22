Seyir halindeki otomobile kurşun isabet etti

İstanbul’dan hafta sonu tatili için Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine giden otomobile seyir halindeyken nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan hafta sonu tatili için Kastamonu’ya gelen ve Taşköprü ilçesine gitmekte olan Y.G. idaresindeki otomobile nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Bagaj kısmına isabet eden kurşun sonrasında araç sahibi Y.G., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince otomobilde inceleme yapılarak, tutanak tutuldu.

Seyir halindeyken otomobiline kurşun isabet eden Y.G., “Biz, saniyeler sayesinde kurtulduk. Ya aracın camına isabet etseydi, çocuğumuza ya da bize bir zarar gelseydi bunun hesabını kim verecekti? Ben şüphelilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Bagaj kapağını delip araca saplanan kurşunu delil olarak alan jandarma ekipleri, kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit edebilmek için kriminal laboratuarına gönderdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.