HABER

Seyir halindeki tır alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Batman-Kozluk yolu üzeri İl Özel İdaresi yakınında alev alan seyir halindeki tır alev aldıktan sonra bomba gibi patladı.Edinilen bilgilere göre, 06 SF 587 plakalı ponza taşı yüklü tır bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Seyir halindeki tır alev aldı

Batman-Kozluk yolu üzeri İl Özel İdaresi yakınında alev alan seyir halindeki tır alev aldıktan sonra bomba gibi patladı.
Edinilen bilgilere göre, 06 SF 587 plakalı ponza taşı yüklü tır bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracında alevlerin yükseldiğini gören tır sürücüsü Metin Bozan aracı durdurdu. Ahlat’tan Batman’a ponza taşı götürdüğünü söyleyen şoför Metin Bozan, "Tırın her tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Duyarlı vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Son anda benzin deposunun patlamasıyla alevler her tarafı sardı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi” dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklamaÜniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.