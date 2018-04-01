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Seyir halindeki tırın arka tekerleri alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan arka tekerleri, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Ahmet A.

Denizli’nin Kale ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan arka tekerleri, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 20 BK 362 plakalı tır, Kale ilçesi Güzeller Mahallesi’ne yaklaştığı sırada dorsedeki arka tekerlerinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Ahmet A., tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada tırın arka tekerleri büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler alevleri tırın dorsesini sarmadan söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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