Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Denizli'nin travertenleri ile ünlü Pamukkale ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yolun sağında durup, itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak, çabaları yetersiz kaldı.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum