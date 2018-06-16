HABER

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin travertenleri ile ünlü Pamukkale ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yolun sağında durup, itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak, çabaları yetersiz kaldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldüLunaparkta balerinden düşen çocuk öldü
Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.