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Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Zorkun Yaylası'na doğru giden Ferdi Adranıç yönetimindeki 80 BB 569 plakalı otomobil, Çift Mazı mevkiine geldiğinde bir anda arka lastik kısmından alev aldı. Araç yol kenarına çekeh Adranıç, yanındaki kişiyle birlikte kendisini dışarı attı. Alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve çevre sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, yangını söndürdü.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın sırasında trafikte aksamalar yaşandı.

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Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil, yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil, yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

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