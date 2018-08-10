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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Ali Küçük (54), kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaparak hayatını kaybetti.

Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Ali Küçük (54), kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaparak hayatını kaybetti.
Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Küçük yönetimindeki 61 KB 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkıp orta refüje çarptı. Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre uzağa fırladı. Ali Küçük, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldüSeyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldüSeyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldüSeyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldü

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