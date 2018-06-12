Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Salihli'den kırsal Çelikli Mahallesi yönüne giden Sezgin Yavuz yönetimindeki 45 RN 970 plakalı kamyonetten, saat 14.00 sıralarında, Kesmeli mevkiine geldiği sırada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yavuz, yol kenarında durup, aracından inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede tüm kamyoneti sardı. Yavuz, çaresiz gözlerle kamyonetinin yanışını seyrederken, bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kamyonet, kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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