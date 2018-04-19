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Seyitömer’de traktör kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkette meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, üzerinde plakası olmayan bir traktörle, özel bir şirketin sahasında ağaç kesimi yapan işçilerden S.Y.

Seyitömer’de traktör kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkette meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, üzerinde plakası olmayan bir traktörle, özel bir şirketin sahasında ağaç kesimi yapan işçilerden S.Y. (36) kesilen ağacı rampa olan bölgeden traktörle çekmeye çalışırken traktör yan yattı. Traktörden son anda kendini atan S.Y. kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kazada yaralanan S. Y’nin olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı öğrenildi. (YD-EFE)

Seyitömer’de traktör kazası: 1 yaralı

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