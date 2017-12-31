Seyyar manav, çıkan tartışmada zabıtayı bıçakla yaraladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çıkan tartışmada seyyar satıcı Yasin Kırkelle (36), zabıta memuru Ali Öztürk'ü (38) bıçakla bacağından yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Kırkelle'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hasan Efendi Mahallesi, Yağcılariçi Mevkii'nde, bugün saat 11.00 sıralarında, seyyar manav Yasin Kırkelle ile Efeler Belediyesi zabıta memuru Ali Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kırkelle, meyve kestiği bıçakla zabıta Öztürk'ü sol bacağından yaralayıp, kaçtı. Kavga sırasında, seyyar tezgahtaki kasalardan bazıları devrilirken,meyveler etrafa saçıldı. Çevredeki esnaf, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan seyyar satıcı Yasin Kırkelle'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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