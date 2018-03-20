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Seyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, seyyar oyuncak ve hediyelik eşya satan İlhan Barsbay'ın (66) evinde bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Seyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, seyyar oyuncak ve hediyelik eşya satan İlhan Barsbay'ın (66) evinde bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Barsbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinin Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan, seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya satan İlhan Barsbay'ın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Barsbay'ı takibe alan jandarma ekipleri, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde çocuk parkı yanında kiraladığı evde uyuşturucu bulunduğunu öğrenince, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Baskın yapan ekipler, İlhan Barsbay'ı gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Evlat' ile yapılan aramada, evin bahçe duvarı başta olmak üzere çeşitli bölümlerine gizlenmiş 100 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarma, evde oyuncakların bile içine bakarak uyuşturucu madde aradı. İlhan Barsbay'ın seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya sattığı evinin önündeki çocuk parkında, ayrıca gençlere de uyuşturucu sattığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan Barsbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Seyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandıSeyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandıSeyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandıSeyyar oyuncakçı, uyuşturucu satmaktan tutuklandı

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