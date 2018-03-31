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Seyyar satıcının eylem provası usta oyunculara taş çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyyar satıcının eylem provası yaptığı video sosyal medyaya düştü.

Seyyar satıcının eylem provası usta oyunculara taş çıkarttı

Şanlıurfa’da seyyar satıcının eylem provası yaptığı video sosyal medyaya düştü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda seyyar satıcının yaptığı rol usta oyunculara taş çıkarttı.
Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesinin seyyar tezgahını kurmak için kendisine yer vermediğini iddia eden Abdülmecit Ç., geçen hafta kendisini sokaktaki tezgahına bağlayarak eylem yaptı. Üzerine benzin döken şahsı polis ve zabıtalar güçlükle ikna etti. Seyyar satıcının eylem öncesi yaptığı provanın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda eylemi nasıl yapacağını anlatan seyyar satıcının, görüntüleri usta oyunculara taş çıkarttı. Videoda eylemi nasıl yapacağını anlatan seyyar satıcının, videonun sonunda ise “Nasılım” diyerek çeken kişinin görüşlerini aldığı görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Son bir yılda defalarda eylem yaptığı öğrenilen seyyar satıcının belediyenin daha önce verdiği yeri para karşılığı başkasına sattığı için yetkililer tarafından yeni yer verilmediği iddia edildi.

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