HABER

Şezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, denizde fenalaşan makine mühendisi Ümit Dikdur (64), çevredekiler tarafından kıyaya çıkarıldı.

Şezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, denizde fenalaşan makine mühendisi Ümit Dikdur (64), çevredekiler tarafından kıyaya çıkarıldı. Baygın haldeki Dikdur, şezlongla taksiye taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Dikdur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Foça Büyükdeniz Limanı'nda bulunan belediyenin sosyal tesisleri önündeki plajda meydana geldi. Makine mühendisi Ümit Dikdur'un denizde fenalaştığını fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Kıyıdan yaklaşık 2 metre uzaklıkta, su derinliğinin yaklaşık 1,5 metre olduğu yerde fenalaşan Dikdur, sahildeki tahta platforma çekildi. 112 Acil Servis'e haber verilirken, baygın haldeki Dikdur'a ilk müdahalede bulunuldu. Bu sırada 112 Acil Servis tekrar arandı. Dikdur, vakit kaybetmek istemeyen çevredekilerce şezlongla taşınıp, station wagon taksinin arkasına konuldu. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen Ümit Dikdur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dikdur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldüŞezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldüŞezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldüŞezlongla taksiye taşındı, kaldırıldığı hastanede öldü

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Sandalları batan 2 kişiyi deniz polisi kurtardıSandalları batan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
Muhtarın hırsız isyanıMuhtarın hırsız isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.