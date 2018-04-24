SHGM yöneticisi otelde ölü bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik (38), Antalya'nın Serik ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde kalan SHGM Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik, geçen pazar günü otel görevlileri tarafından odasının banyosunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Düşerek başını betona çarptığı tahmin edilen Serkan Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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