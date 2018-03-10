Japonya’da bulunan Shinmoedake volkanik dağındaki patlamalar şiddetini arttırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, bugün Shinmoedake volkanik dağındaki patlamaların en büyüğünün yaşandığını aktardı. Son yılların en yüksek püskürtmelerinin yaşandığı volkanik patlamada dumanların 4 bin 500 metreye ulaştığı aktarıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Shinmoedake Volkanik Dağındaki patlamaların yaklaşık 9 gün önce faaliyete geçtiğini ve patlamaların şiddetini arttırdığını belirterek dağa yakın yerlerde oturanları uyardı. Bölgede yoğun dumanlardan dolayı birçok uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Japonya’da 11 aktif dağ bulunurken bunların 47’si izlenebiliyor. 2014 yılı Eylül ayında Ontake Dağı’nda meydana gelen volkanik patlamada 63 kişi hayatını kaybetmişti.