Sıcak hava nedeniyle patlayan sinek ilaçları, yangın çıkardı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir marketin deposunda yer alan sinek ilaçları, iddiaya göre sıcak hava nedeniyle patladı. Alevlere müdahale eden market sahibinin dumandan etkilendiği yangın, işletmeye yakın ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşletme sahibi ise tedaviye alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Zeytinlikuyu Mahallesi'ndeki bir marketin üst katında depo olarak kullanılan bölümünde, iddiaya göre sıcak hava nedeniyle patlayan sinek ilaçları yüzünden çıktı. Depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi market sahibi ve çevrede bulunan tatilciler yaptı. Yapılan müdahale sırasında patlamaya devam eden ilaç şişelerinin bazıları yakındaki ormanlık alana kadar uçtu. Bir grup vatandaş ise tüplerle ormanlık alanda başlayan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangına müdahale sırasında, dumandan etkilenen market sahibi ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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