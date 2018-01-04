HABER

Şiddet gördüğü eşini tarım ilacıyla zehirlediği iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 21:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir çocuk annesi 38 yaşındaki Ümmü Güler, şiddet gördüğünü ve kendisini aldattığını ileri sürdüğü Osman Güler'i, yılbaşı gecesi içkisine tarım ilacı koyarak zehirlediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ümmü Güler, kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını ileri sürdüğünü 6 yıllık eşi, mermer işçisi Osman Güler'in yılbaşı gecesi içtiği biraya, zehirlenmesi amacıyla tarım ilacı koydu. Osman Güler'in bir süre sonra fenalaşması üzerine pişman olan Ümmü Güler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden haberi olmayan Osman Güler, eve gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapanan Güler, hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan kontrollerde Güler'in zehirlendiği tespit edildi. Ümmü Güler, hastanede, eşinin içtiği bira sonrası fenalaştığını söyledi. Osman Güler'in hastanede tarım ilacından dolayı zehirlendiği ortaya çıkınca durum polise bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evdeki bira şişesine incelemek üzere el koydu. Bira şişesinde tarım ilacı tespit eden polis, Ümmü Güler'i gözaltına aldı.

EŞİNİ TARIM İLACIYLA ZEHİRLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, şiddet uyguladığını anlatan Ümmü Güler, "Osman Güler ile 6 yıl önce evlendik. Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Osman sürekli beni, başka bir kadını eve getirip beni göndermekle tehdit ederdi. Sürekli başka kadınlarla olduğunu da biliyorum. Sürekli dövüyor, şiddet uyguluyordu. Polise gidersem, beni ve anne, babamı öldürmekle tehdit ediyordu, kızımızı satacağını söylüyordu. Osman'ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum. Biranın yarısına geldiğinde eşim ‘Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim' dedi. Sonra eşimin arkadaşını aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Doktor hemen kendisini yoğum bakıma aldı. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümmü Güler, 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.