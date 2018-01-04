Şiddet gördüğü eşini tarım ilacıyla zehirlediği iddiasıyla tutuklandı

Olay, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ümmü Güler, kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını ileri sürdüğünü 6 yıllık eşi, mermer işçisi Osman Güler'in yılbaşı gecesi içtiği biraya, zehirlenmesi amacıyla tarım ilacı koydu. Osman Güler'in bir süre sonra fenalaşması üzerine pişman olan Ümmü Güler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden haberi olmayan Osman Güler, eve gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapanan Güler, hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan kontrollerde Güler'in zehirlendiği tespit edildi. Ümmü Güler, hastanede, eşinin içtiği bira sonrası fenalaştığını söyledi. Osman Güler'in hastanede tarım ilacından dolayı zehirlendiği ortaya çıkınca durum polise bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evdeki bira şişesine incelemek üzere el koydu. Bira şişesinde tarım ilacı tespit eden polis, Ümmü Güler'i gözaltına aldı.

EŞİNİ TARIM İLACIYLA ZEHİRLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, şiddet uyguladığını anlatan Ümmü Güler, "Osman Güler ile 6 yıl önce evlendik. Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Osman sürekli beni, başka bir kadını eve getirip beni göndermekle tehdit ederdi. Sürekli başka kadınlarla olduğunu da biliyorum. Sürekli dövüyor, şiddet uyguluyordu. Polise gidersem, beni ve anne, babamı öldürmekle tehdit ediyordu, kızımızı satacağını söylüyordu. Osman'ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum. Biranın yarısına geldiğinde eşim ‘Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim' dedi. Sonra eşimin arkadaşını aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Doktor hemen kendisini yoğum bakıma aldı. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümmü Güler, 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI