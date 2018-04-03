Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete sokuldu. İlçede kısa bir süre önce kurulan ve meyvelerini vermeye başlayan sistem sayesinde kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Bu bağlamda ülke genelinde uygulamaya konulmaya başlanılan KADES sistemi Bozüyük’te de devreye girdi. Emniyet yetkilileri tarafından yeni sistemin mağdur kadınlara anlatılması ve telefonlarına yüklenilmesinin ardından şiddete maruz kalan kadınlar artık tek tuşla yardım ihbarında bulunabilecek. Böylece şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların ihbarları polise daha hızlı iletilebilecek. Bu sistem şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanacak. Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabilecek. İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ilk meyvesini verdi

Kadına karşı gerçekleştirilen şiddetin önüne geçilebilmesi amacıyla kurulan bu sistem Bozüyük’te ilk meyvelerini verdi. Geçtiğimiz gün Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda daha önceden KADES programı kendisine anlatılarak telefonuna yüklenmiş D.B. isimli mağdur bayan, sistem üzerinden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tek tuşla ihbarda bulundu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaşarak D.B. ve arkadaşı T.H.’ye şiddet uygulayan erkek arkadaşı Y.Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheli Y.Ç. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.