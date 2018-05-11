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Şiddetli dolu yağışı, çifçiyi vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hasadı yaklaşan buğday tarlalarında büyük zarara yol açtı.

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hasadı yaklaşan buğday tarlalarında büyük zarara yol açtı.

Dün öğleden sonra başlayan sağanak, Ayvalı Mahallesiçevresinde doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğüne yağan dolu, yakın zamanda hasadı gerçekleşecek olan buğday tarlalarına büyük zarar verdi. Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü. İmamoğlu Ziraat Odası, zarara uğrayan tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı.

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