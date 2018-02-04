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Şiddetli rüzgarda uçan çatı, araçların üstüne düştü (EK)

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 17:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın tente çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın tente çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, 4 otomobilde hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde, 3771/3 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı apartmanın tente çatısı uçtu. Ters dönen çatı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı yerde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldı. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, park halindeki 4 araç, hasar gördü. Apartman sakinlerinden Hasan Öztürker, büyük gürültü duyduklarını ve önce deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda, çatının düşmüş olduğunu gördük. Araçlar, zarar gördü. Allah'tan dışarıda çocuklar yoktu. Birkaç çocuk, arabadan eşya alıyormuş. Saniye farkıyla kurtulmuşlar. Çatı yeni yapılıyordu, yapım aşamasındaydı. Şiddetli rüzgardan olmuş" dedi.

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