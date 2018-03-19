Side'ye yeni müze projesi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'nin yetersiz olduğunu ve yeni müze konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Kurt, Side Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Kurt'a, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ile Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere tarafından Athena ve Apollon tapınakları bölgesindeki bazilika restorasyonu çalışmaları, Side Tiyatrosu'nun son durumu ve antik kent içinde koruma amaçlı imar planı kapsamında yeniden yapılan yapılar hakkında bilgi verildi. Genel Müdür Kurt, Side Tiyatrosu, Athena ve Apollon tapınakları bölgesiyle kent içindeki çalışmaları inceledi.

'KÜLTÜRE VE TURİZME DE HİZMET EDECEK'

Yalçın Kurt, Türkiye'de son 15 yılda, çok büyük projelere imza atıldığını, bunlardan 30'un üzerindekilerin Antalya'da olduğunu belirtti. Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun liderliğinde, çok iyi bir ekip olduğunu ve büyük projelere imza atıldığını vurgulayan Kurt, "Bu Türkiye'nin kazancıdır, bu Antalya'nın kazancıdır, bu Side'nin kazancıdır. Geçmişte yüzyıllarca yapılmamış olan işler, kuruldaki tüm üyelerimizle titiz çalışmalarla yapılıyor. Burada (Side'de) Apollon ve Athena tapınakları ve diğer projeler kurullarımızdan geçti. Gördüğünüz uygulama yaklaşık 2 milyon 900 bin TL. Bu projeler devam edecek. Antalya’mıza, Side’mize hayırlı olsun diyorum. Gelecekte de bunun gibi birçok proje hayata geçecek. Kültüre ve turizme de hizmet edecek" dedi.

SİDE MÜZESİ, 2018 YATIRIM PROGRAMINDA

Side'de mevcut müzenin çok yetersiz olduğunu ve yeni müze konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurt, "Mevcut müzemiz gerek idari gerek teşhir salonlarıyla son derece yetersiz. Artık Side’mizi kaldırmıyor, Side turizmine hizmet edemez durumda. Biz, eski Side Belediyesi'nin olduğu yerde son derece modern, güzel ve Side'ye yakışan bir müze projesi başlatıyoruz. 2018 yılı yatırım programında var, çok kısa bir süre içerisinde proje çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah kısa sürede de temelleri atılır" diye konuştu.

ÖZ MALZEMELERLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un gerek Antalya gerek Side bölgesine özel önem verdiğini vurguladı. Side'de tapınaklar bölgesinde yapılan çalışmaların orijinal malzemelerle yapıldığına dikkat çeken Karabayram, "Bazilika bölgesi ve Athena, Apollon Tapınağı'nın bulunduğu bölgede iyileştirme ve bu çalışmalarda birebir kendi öz malzemeleriyle hareket ediliyor. Yeni konstrüksiyon sistemin üzerinde kemer olgularının oluşturulması, bütünleme çalışmalarının yapılması ve bunlarla beraber bağlaştırıcı ve sağlamlaştırıcı işlemlerin yapılması çok titiz bir şekilde yürütülüyor" dedi.

2019'DA YENİDEN HAYAT BULACAK

Athena ve Apollon tapınaklarının olduğu bölgede çalışmaların 2019 yılında devam edeceğini aktaran Karabayram, şunları söyledi:

​"Bu bölgede tüm parçaların ele alındığı, disiplinize edilmiş mimari olgularla bir bütün olarak yeni yapı kütleleri ortaya çıkacak. Burada kullanılacak malzemelerin birçoğu orijinal malzemeler, tek tek buraya getirilecek, blok blok dizilip bu yapıların yeniden hayat bulması sağlanacak. İnşallah 2019 yılında bu bölge turizmde yeniden büyük bir ışık olacaktır."

FOTOĞRAFLI