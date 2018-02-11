Sigara hırsızları kamerada

Kütahya’da bir iş yerinden bin 500 liralık sigara ve tütün çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Cedit Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İbrahim Ulu’ya ait iş yerinde, hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinin camını taşla kırarak içeri giren yüzlerini kaşkol, bere ve şapka ile gizleyen 2 kişi, sigara ve tütün malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çaldıkları bin 500 TL’lik malzemeleri alıp kaçan hırsızlar, kısa sürede bölgeden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Komşularının haber vermesiyle iş yerine gelen İbrahim Ulu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasgüvenlikı kayıtlarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.(YD-EFE)
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