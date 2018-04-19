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Sigara izmariti binlerce liralık zarara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahsın yere attığı sigara izmaritinin saman balyasını tutuşturması sonucu yangına neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de bir şahsın yere attığı sigara izmaritinin saman balyasını tutuşturması sonucu yangına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesinde meydana geldi. Sabah 08.00 sularında S.A. isimli şahıs, çalıştığı çiftlikte sigarasını söndürmeden izmaritini saman balyalarının bulunduğu yöne doğru attı. İzmarit akabinde balyaları tutuşturarak yangına neden oldu. 110 İtfaiyeye olayın bildirilmesiyle hemen olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı çiftlikte yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Öte yandan yangın sonucu yaklaşık 71 bin TL maddi hasar meydana geldi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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