Sigara kaçakçıları polise yakalanmaktan kurtulamadı: 4 gözaltı

Samsun’da özel kutulara yerleştirilmiş kaçak sigara yüklü minibüs, polisin dikkati sayesinde yakalandı. 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa’dan yola çıkan 34 plakalı minibüsün bir öncülü ve artçılı ekip oluşturup önden giden otomobilin polis uygulamalarından kurtulduklarını tespit etti. Yapılan takipte söz konusu sigara kaçakçılarının önde giden otomobil Tekekköy ilçesinde polis ekiplerinin fark edince geri döndü ve geriden gelen minibüsü uyardı. Ancak, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan sigara kaçakçıları yakalanarak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada özel kutular içine gizlenmiş 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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