Sigara kaçakçılığı için özel gömlek diktirmişler

Rize’de gerçekleşen asayiş uygulamalarında sigara kaçakçılığı için kullanılmak üzere tasarlanmış gömlek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında, 65,92 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, bin 738 paket gümrük kaçağı sigara ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, asayiş uygulamalarında sigara kaçakçılığı için kullanılmak üzere tasarlanmış gömlek de ele geçirildi.
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