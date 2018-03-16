HABER

Sigara kaçakçılığı zanlıları serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Samsun’da özel kutulara yerleştirilmiş kaçak sigara yüklü minibüs ile yakalanan 4 kişiden 2’si savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi.

Samsun’da özel kutulara yerleştirilmiş kaçak sigara yüklü minibüs ile yakalanan 4 kişiden 2’si savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa’dan yola çıkan 34 plakalı minibüsün öncü ve artçı ekip oluşturup önden giden otomobilin polis uygulamalarından kurtulduklarını tespit etti. Yapılan takipte söz konusu sigara kaçakçılarının önde giden otomobil Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerini fark edince geri döndü ve geriden gelen minibüsü uyardı. Ancak, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan sigara kaçakçıları yakalanarak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada özel kutular içine gizlenmiş 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit ettiTaksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.