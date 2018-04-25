Sigara kaçakçısına 9 bin 100 lira para cezası

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, 650 paket gümrük kaçağı sigarayla birlikte yakalanan kişiye 9 bin 100 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E-90 Otoyolu üzerinde yapılan yol emniyeti ve devriyesi sırasında, ellerinde siyah poşetler bulunan R.Ş. adlı kişi şüphe üzerine durduruldu. Kontrol edilen poşetlerden 650 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara çıktı.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu kapsamında işlem yapılan R.Ş.’ye paket başına 14 TL olmak üzere toplamda 9 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
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