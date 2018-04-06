Sigara tartışmasında lise öğrencisi bıçaklandı

Samsun’da kimliği belirsiz bir şahıs ve lise öğrencileri arasında çıkan sigara kavgasında, 1 öğrenci bıçakla yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan bir grup öğrenci arasında sigara muhabbeti yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs, belinden çıkardığı bıçağı, lise öğrencisi olan Tolgahan Ş.’nin bacağına sapladı. Bacağından yaralanan öğrenci olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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