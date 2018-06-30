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'Sigara yok' deyince telefonunu gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da motosikletli M.Y.

'Sigara yok' deyince telefonunu gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da motosikletli M.Y. (21) ve Ç.A. (22), yanına yaklaşıp sigara istedikleri Şükrü Mert Ç.'den (17) "Sigara kullanmıyorum" yanıtını alınca, bu kez silah zoruyla cep telefonunu gasp etti.
Olay, 2 Haziran günü saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, işyerinden çıkıp yaya olarak eve giden Şükrü Mert Ç.'nin yanına yaklaşarak sigara istedi. Şükrü Mert Ç.'nin sigara kullanmadığını belirtmesi üzerine motosiklettekiler ayrıldı. İki sokak ileriden geri dönen şüphelilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkartıp, Şükrü Mert Ç.'yi "Telefonunu ver lan" diye tehdit etti. Telefonu gasp eden şüpheliler, Şükrü Mert Ç.'nin üzerindeki parayı da istedi. Şükrü Mert Ç. boş cüzdanı gösterip, parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, kaçtı.
​Şükrü Mert Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüsünden şüphelilerin M.Y. ve Ç.A. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olay öncesi motosikletin plakasını söktüğü, daha sonra gittikleri bir akaryakıt istasyonunda plakayı takarken güvenlik kamerasına yakalandıkları ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

'Sigara yok' deyince telefonunu gasp ettiler

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