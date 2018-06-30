'Sigara yok' deyince telefonunu gasp ettiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da motosikletli M.Y. (21) ve Ç.A. (22), yanına yaklaşıp sigara istedikleri Şükrü Mert Ç.'den (17) "Sigara kullanmıyorum" yanıtını alınca, bu kez silah zoruyla cep telefonunu gasp etti.
Olay, 2 Haziran günü saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, işyerinden çıkıp yaya olarak eve giden Şükrü Mert Ç.'nin yanına yaklaşarak sigara istedi. Şükrü Mert Ç.'nin sigara kullanmadığını belirtmesi üzerine motosiklettekiler ayrıldı. İki sokak ileriden geri dönen şüphelilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkartıp, Şükrü Mert Ç.'yi "Telefonunu ver lan" diye tehdit etti. Telefonu gasp eden şüpheliler, Şükrü Mert Ç.'nin üzerindeki parayı da istedi. Şükrü Mert Ç. boş cüzdanı gösterip, parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, kaçtı.
Şükrü Mert Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüsünden şüphelilerin M.Y. ve Ç.A. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olay öncesi motosikletin plakasını söktüğü, daha sonra gittikleri bir akaryakıt istasyonunda plakayı takarken güvenlik kamerasına yakalandıkları ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!
Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum