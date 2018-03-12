Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kıraathanede sigaramatik oyun makinesi ele geçirildi.
Yeni Mahallede bir kıraathaneye polis ekipleri yaptığı baskında duvara takılı şekilde bulunan ve içerisine para atılarak oyun ile sigara elde edilen makine ele geçirildi.
Yapılan tahkikat ile iş yeri sahibinin bu tür makinelerin kullanımının yasak olduğunu bilmediği öğrenildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile oyun makinesine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)
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