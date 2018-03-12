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Sigaramatik oyun makinesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kıraathanede sigaramatik oyun makinesi ele geçirildi.Yeni Mahallede bir kıraathaneye polis ekipleri yaptığı baskında duvara takılı şekilde bulunan ve içerisine para atılarak oyun ile sigara elde edilen makine ele geçirildi.Yapılan tahkikat ile iş yeri sahibinin bu tür makinelerin kullanımının yasak olduğunu bilmediği öğrenildi.

Sigaramatik oyun makinesi ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kıraathanede sigaramatik oyun makinesi ele geçirildi.
Yeni Mahallede bir kıraathaneye polis ekipleri yaptığı baskında duvara takılı şekilde bulunan ve içerisine para atılarak oyun ile sigara elde edilen makine ele geçirildi.
Yapılan tahkikat ile iş yeri sahibinin bu tür makinelerin kullanımının yasak olduğunu bilmediği öğrenildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile oyun makinesine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka yapıyorsunuz sanırım bu makineler her yerde
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