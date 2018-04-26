Sığır yetiştiricileri birliğine zimmet operasyonu: 5 gözaltı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin eski yönetimine yönelik düzenlenen 'zimmet ve yolsuzluk' operasyonunda, aralarında eski başkan ve yönetimde bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Edirne'de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, geçen mart ayındaki 9'uncu olağan genel kurulunu yaparak yönetimini değiştirdi. Yeni yönetim, önceki yönetimle ilgili yaptırdığı denetim sonucu hazırladığı 'zimmet' raporuyla Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan operasyonda Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski başkan T.A. ile A.K., A.T., D.T. ve M.K.'yi, 'zimmet ve yolsuzluk' iddiasıyla gözaltına aldı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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