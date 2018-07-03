Sigorta primi yalanı ile 1 milyon liralık vurgun

Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'da polis, 15 ilde telefonla aradıkları vatandaşları 'Sağlık sigorta primi ödemeniz var' diyerek 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde vatandaşları telefonla arayarak 'Sağlık sigorta priminizi ödememenizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL'lik icra takibi başladı' diyerek, bildirdikleri hesaba bin 360 TL ödenmesi durumunda borçlarının silineceği ve icra takibi kalkacağını söyleyerek vatandaşları dolandıranların peşine düştü. 1,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün Adapazarı'ndaki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M (22), H.K. (21) ve M.E. (21) yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon SIM kartı, cep telefonları, banka hesap kartları ile bilgisayar hard diski ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin bu yöntemle 1 milyon lira dolayında vurgun yaptığı tespit edildi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.U., O.G., D.C.Ç. ve G.M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere tekmeler savurarak Ne çekiyorsunuz ulan, sanane ulan diye bağırdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Şüphelilerin adliyeye sevki

