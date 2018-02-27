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SİHA’lar belirledi, fırtına obüsler ve jetler vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 19:05 | Son Güncelleme

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri, fırtına obüsler ve Türk jetleri tarafından ateş altına alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri fırtına obüsler ve Türk jetleriyle ateş altına alındı.

SİHA’lar belirledi, fırtına obüsler ve jetler vurdu

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri, fırtına obüsler ve Türk jetleri tarafından ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri fırtına obüsler ve Türk jetleriyle ateş altına alındı. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler bombalanarak imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.
Öte yandan, bölgeye tank sevkiyatı devam ederken, askeri araç hareketliliği sürüyor.

SİHA’lar belirledi, fırtına obüsler ve jetler vurdu

SİHA’lar belirledi, fırtına obüsler ve jetler vurdu

SİHA’lar belirledi, fırtına obüsler ve jetler vurdu

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