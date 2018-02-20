Şii milis güçleri Afrin’e giremedi

Afrin’e ilerlemeye çalışan Şii milis güçleri, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine geri çekildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şii milis güçlerinin Afrin’e doğru hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine uyarı amaçlı top atışları yapıldı. Türk askerinin uyarı atışları karşısında Şii milis güçleri, kente 10 kilometre kala Afrin’den geri dönmek zorunda kaldı. Afrin sınırlarından uzaklaşan terörist grupların Afrin’e yönelik tüm hareketliliğinin izlendiği öğrenildi.