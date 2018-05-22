Siirt Baykan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'F-16 UÇAKLARI BÖLGEYE 2 ATIM GERÇEKLEŞTİRDİ'

Siirt Valiliği'nden Baykan'da gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yazılı açıklama yahıldı. Açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan istihbari bilgiler üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları değerlendirilen Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesine İnsansız Hava Aracı yönlendirildiği belirtildi. 3 kişilik dinamik hedef görüntüsü tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile (F-16 Uçakları) hedef bölgeye 2 atım gerçekleştirilmiştir. Hava destekli yapılan atışlar neticesinde; 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. ATAK helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyona Siirt İl jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri ile Güvenlik Korucuları bölgede arama/tarama yapmak maksadıyla görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

