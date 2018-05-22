Siirt Baykan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT,(DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli yaplan operasyon ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.
Baykan ilçesi Karamis bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu ihbarı üzerine Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı birlikte tarafından bugün bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile çıkan çatışmada, 3 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, operasyona havadan taaruz tipi helikopterlerin dekstek verdiği öğrenildi. Bölgede başlatılan operasyon ve çatışmanın zaman zaman sürdüğü belirtildi.
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