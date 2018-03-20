HABER

Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:51 | Son Güncelleme

 SİİRT merkezli Bitlis ve Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 8 kişi gözaltına alındı.

SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli Bitlis ve Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan 8 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik Siirt merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedilerek, şöyle denildi:
"Siirt ili Merkez ilçe İnkapı köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 20 Mart 2018 tarihinde Siirt, Bitlis ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, S.O., K.O., Y.D., O.D., B.T., F.T., E.Y., K.O., M.T. ve Z.O. adlı 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, yapılan aramalar neticesinde 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari olan 2 şahsı yakalama çalışmaları devem etmektedir. Olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.