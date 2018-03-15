Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Siirt merkezli Şırnak, Van ve Antalya’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 adet fişek, 8 adet cep telefonu, bir adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.