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Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Siirt merkezli Şırnak, Van ve Antalya’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Siirt merkezli Şırnak, Van ve Antalya’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 adet fişek, 8 adet cep telefonu, bir adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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