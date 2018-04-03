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Siirt merkezli 4 ilde Nevruz operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Nevruz etkinliklerinde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP ve DBP il örgütü öncülüğünde Barış Mahallesinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütünü öven sloganlar attıkları gerekçesiyle tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Nevruz etkinliklerinde yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP ve DBP il örgütü öncülüğünde Barış Mahallesinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütünü öven sloganlar attıkları gerekçesiyle tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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