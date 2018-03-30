Siirt şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında baraj inşaatı ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerine saldırarak 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3’ü düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sis ve dağlık araziden istifade ederek güvenlik görevlilerine hain saldırı düzenledikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile destek verilen operasyonlarda teröristlerin muhtemel kaçış güzergahları ablukaya alındı. Havadan helikopter, SİHA ve İHA’ların karadan ise güvenlik kuvvetlerinin başlattığı takip sonucunda kıstırılan teröristlerle girilen çatışmada 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Dağlık araziden faydalanarak çatışma bölgesinden kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.
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